Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично Путин

Оппозиционер Алексей Навальный, который был недавно выписан из берлинской клиники Шарите, в интервью немецкому еженедельнику Spiegel впервые озвучил свою версию произошедшего.

В частности он заявил, что его отравили, и за инцидентом стоит лично президент России Владимир Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», - рассказал Навальный.

Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию после курса лечения и не боится этого сделать.

«Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», — отметил оппозиционер.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Пилоты лайнера приняли решение приземлиться в аэропорту Омска. Как позже заявили немецкие врачи, это спасло Навальному жизнь.

Оппозиционера госпитализировали в местную больницу, где омские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ, а поставили ему диагноз нарушение обмена веществ. После того, как оппозиционера перевезли в Германию, токсикологи берлинской клиники заявили, что обнаружили в его анализах остатки боевого отравляющего вещества «Новичок».