Правительство «порежет» расходы на медицину и увеличит до рекорда финансирование силовиков

Раскроили по фигуре

Федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов поступил на рассмотрение в Госдуму, хором отрапортовали кабинет министров и нижняя палата российского парламента, но на пленарном заседании рассматривать его будут, по словам думского спикера Вячеслава Володина, «не раньше конца октября».

В правительстве подчеркивают, что при формировании главного финансового документа страны исходили из двух приоритетов: безусловного исполнения социальных обязательств государства перед гражданами и реализации национальных целей развития.

Какими бы ни были эти цели, главной, судя по объемам финансирования, все же остается обеспечение обороноспособности и правопорядка — в открытой части бюджета-2012 на национальную оборону предусмотрено 1,081 трлн рублей, и еще 1,527 трлн рублей — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. В общей сумме это 2,608 трлн рублей, или 14,25% от общей суммы расходов. По сравнению с почти 5,668 трлн рублей, предусмотренными в этих разделах уточненной бюджетной росписи на 2020 год — невероятно мало. Но, как известно, значительная часть оборонных расходов проводится по закрытым статьям бюджета, а на них в документе на 2021 год заложено 3,209 трлн рублей. Так что государство может в следующем году потратить на военных и силовиков до 5,817 трлн рублей — почти на 150 млрд рублей больше, чем в текущем году, а это уже более четверти расходов казны.

В следующие два года рост расходов на эти цели продолжится — до 5,876 трлн рублей в 2022 и более, чем 6 трлн рублей в 2023 году.

Для сравнения, бюджетные вливания в национальную экономику в 2021 увеличатся на 57 миллиардов — с 3,191 трлн в 2020году до 3,248 трлн рублей.

Но, как обычно, если где-то прибыло, то, вероятно, где-то убыло. Так, потери бюджетного финансирования понесли здравоохранение и социалка.

Между тем, 23 сентября, во время встречи с сенаторами, Владимир Путин, говоря о разработанном правительством бюджете подчерквал, что «в приоритетном порядке будут профинансированы именно программы, напрямую определяющие качество жизни людей, включая социальные гарантии, демографические меры, помощь семьям с детьми».

Но расходы по разделу «Социальная политика» сократятся более, чем на 191 млрд рублей ( до 5, 576 трлн. руб.). В частности, финансирование охраны материнства и детства снизится на 479 млн рублей - практически в полтора раза по сравнению с текущим годом.

На 162 млрд рублей меньше (1,102 трлн рублей), чем в нынешнем году, в 2021 государство потратит на здравоохранение. Это, пожалуй, можно объяснить лишь расчетом на то, что коронавирус, наконец, отступит. И в дальнейшем эти расходы практически будут заморожены в сумме 1,108 трлн рублей на 2022 год и 1,073 трлн рублей — на 2023.

Под нож, по сравнению с 2020 годом попало и бюджетное финансирование ЖКХ — коммунальная отрасль в следующем году не досчитается 65 млрд рублей (20%), расходы на нее составят 319 млрд.

В целом на 2021 год расходы бюджета запланированы на уровне 21,52 трлн рублей, в 2022 году — 21,88 трлн рублей, в 2023 году — 23,67 трлн рублей. Из них на реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022 году — 2,62 трлн рублей, в 2023 году — 2,79 трлн рублей.

Скромные ожидания

Доходы бюджета, по расчетам правительства, в 2021 году составят 18,77 трлн рублей, что на 1, 82 трлн меньше, чем ожидалось в текущем году (правда, продолжающийся коронакризис еще может внести свои коррективы).

Проект бюджета основывается на медленном восстановлении мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3% (от низкой базы 2020) , в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Прогнозный объём ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022 году — 124,22 трлн рублей, в 2023 году — 132,82 трлн рублей.

Тем не менее, в кабинете министров планируют рост поступлений в бюджет — до 20,64 трлн рублей в 2022 году и 22,26 трлн рублей в 2023 году.

Дефицит бюджета в 2021 году будет равен 2,75 трлн рублей, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, в 2023 году — 1,41 трлн рублей. Основным источником его финансирования станут государственные заимствования, что позволит сохранить социальную направленность бюджета и ориентир на поступательный рост.

В бюджете исторически доминируют расходы на оборону, отмечает основатель TalkBank Михаил Попов. При этом урезаются социальные статьи расходов, что, конечно, не радует в условиях пандемии. Касательно того, справится ли правительство со своими соцобязательствами — Попов уверен, что справится. Последние года правительство изыскивало средства для выполнения своих обязательств во избежание социальной напряженности.

«У нас есть фонды благосостояния, и средства могут заимствоваться в пенсионном фонде по модели замораживания накопительной части пенсии, которую и на этот год опять заморозили. Кроме того, возможна денежная эмиссия и увеличение курса иностранной валюты, чтобы нефтедолларовые и нефтегазовые доходы приносили больше рублей в казну. За счет этих инструментов можно увеличить поступление в бюджет и расплачиваться по социальным обязательствам», — говорит эксперт.

Ключевым фактором риска для бюджета правительства является инфляция, при том, что денежная эмиссия позволяет ему напечатать денег, чтобы ими расплатиться с бюджетниками. Понятно, признает Михаил Попов, что такие решения могут подстегнуть инфляцию, с которой последнее время достаточно успешно борется Центральный банк России и сдерживание которой является одним из ключевых параметров работы правительства. Баланс зависит от внешней конъюктуры — насколько будут высоки цены на нефть и газ, на какой физический объём будем делать поставки энергоресурсов, в целом, насколько экономика сможет адаптироваться к изменениям в условиях пандемии.

Фактор неопределенности

Грядёт вторая волна карантинных ограниченней, что вызовет снижение деловой активности, уменьшению выручки в определённых отраслях, таких как общественное питание, туризм, массовые мероприятия. Это, уверен эксперт, уменьшит налоговые поступления и увеличит запросы на дотации из бюджета. Много еще неизвестных факторов, и их влияние очень сложно оценить.

Подготовка плана и бюджета на будущее всегда опирается на принцип «от достигнутого», то есть базируется на существующих показателях, указывает, в свою очередь, шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. А «достигнуто» в 2020 году не так много. Запланированные на текущий год доходы — 20,6 трлн руб. В действительности, из-за пандемии будет намного меньше. В первом полугодии доходы составили 9,1 трлн руб. Проект бюджета на 2021 года учитывает это.

Доходы в следующем году предполагаются 18,8 трлн руб., то есть меньше, чем в плане 2020 г. и ближе к реальности. И лишь в 2022 г. они выйдут на уровень первоначального плана 2020 г. Возможность выполнения таких ориентиров на следующие годы высока, полагает аналитик. Но помешать ей могут новые непредвиденные обстоятельства — широкая новая волна пандемии, резкое снижение цен энергоносителей и пр. Ведь запланировано увеличение доли нефтегазовых доходов с 28,7% в 2020 году до 33,6% в 2023. Это возможно лишь при предполагаемом повышении цен, добычи после окончания сделки ОПЕК++.

Расходы казны в 2020 году, напротив, «достигнуты» выше плана, добавляет Пётр Пушкарёв. Предполагалась их сумма 19,6 трлн руб. В реальности, по оценкам правительства, она составит 22,6 трлн. руб. — прежде всего из-за срочных мер поддержки экономики и населения. Поэтому на следующий год государству придётся «затянуть пояса» — траты бюджета закладываются в 21,6 трлн рублей, то есть меньше фактического уровня 2020 года.

При этом урезание расходов в 2021 году предполагается масштабное. Например, общегосударственных расходов — с 3,6 до 1,6 трлн. Не обойдётся без сворачивания и без того невысоких ассигнований социальной сферы. Социальные расходы уменьшатся с 5,8 до 5,6 трлн руб., на здравоохранение — с 1,2 до 1,1 трлн руб.

Тем не менее, уверен Пётр Пушкарёв, добиться возврата к профицитному бюджету в предстоящие годы не удастся. Его дефицит в 2021 году предполагается в 2,8 трлн рублей. Главный источник погашения — заимствования. «Кубышку» резервов, в частности, ФНБ решено в основном приберечь, очевидно, на случай ещё более тяжелых времён. В 2021 году из ФНБ будет потрачено лишь 0,95 трлн руб. В результате объём госдолга вырастет с 15,8% в 2019 года до 21,4% ВВП в 2023 году.