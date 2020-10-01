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Предвыборная турбулентность на фоне второй волны пандемии

Москва, 01.10.2020
Предвыборная лихорадка в США охватила финансовые рынки. Фондовые индексы бросает то в жар, то в холод. Какой кандидат будет лучше для финансистов, и что еще нервирует инвесторов?
#Мировая экономика
#Выборы за рубежом
#Фондовый рынок
#Экономика
#Игорь Неделькин
  • Предвыборная турбулентность на фоне второй волны пандемии

Zuma\TASS

Предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую. Для финансовых рынков это главное событие ближайших месяцев, ведь новый президент будет во многом определять экономическую и внешнюю политику страны.

Однако в этом году вся эта история дополняется другими проблемами. Пресловутая вторая волна коронавируса, которую все ждали, пришла практически по расписанию, и опасения повторного введения карантина в тех или иных странах буквально витают в воздухе.

Набор этих факторов вносит на рынки вполне заметную нервозность. На биржевых площадках появляются то приступы паники, то, наоборот, трейдеров и инвесторов накрывает волной оптимизма.

Но основные события еще впереди. Крупнейшие инвестбанки, Morgan Stanley, Goldman Sachs и другие предупреждают, что рынок опционов закладывается на резкий взрыв волатильности к концу года. То есть трясти может примерно так, как это было в марте.

Стоит сказать, что действующий президент Дональд Трамп находится в крайне тяжелом положении, и финансисты вряд ли хотели бы его победы на выборах.

Дело в том, что Конгресс с большой долей вероятности возьмут демократы, и в такой ситуации Трамп просто не сможет продвигать свои идеи, все они будут блокироваться конгрессменами, и по сути второй срок превратится для Трампа в сплошное мучение.

Во многом поэтому, когда опросы показывают перевес на стороне Трампа, рынки начинают нервничать. Напротив, когда за победу конкурента - Джона Байдена выступает большинство, финансистами это воспринимается с оптимизмом, но осторожным.

Кандидатура господина Байдена также вовсе не сулит безоблачное будущее финансовым рынкам. Как известно, в случае избрания, он обещает понять ряд корпоративных налогов.

С другой стороны, он воспринимается как понятный консерватор, а рынки меньше всего любят неопределенность и сюрпризы, которым так славится Трамп.

По состоянию на начало октября, ставки на победу Байдена пока продолжают расти, но перевес не такой большой. Можно не сомневаться, чем ближе будет день выборов, тем более активно будет закручиваться интрига, а рынок будет все более активно реагировать на любые изменения.

Между тем, финансовые рынки не забывают и о тех проблемах, которые уже есть. Экономика восстанавливается крайне медленно, а вторая волна скорее всего принесет новые сложности.

К слову, в некоторых странах Европы вводятся определенные ограничения, связанные с COVID-19, Израиль и вовсе закрылся на карантин, а в США фиксируется очень высокий всплеск новых заболеваний. Достаточно сказать, что в Нью-Джерси положительный результат теста у 3% населения.

Именно поэтому сейчас Конгресс пытается принять новый план стимулов для борьбы с экономическими последствиями коронавируса, однако пока, как это обычно бывает, стороны не могут прийти к соглашению. Этот фактор, безусловно, дополняет нервозности.

Россия

Для России итоги президентских выборов в США также крайне важны. Отношения с Трампом более или менее понятны. Нынешний американский лидер старается не злоупотреблять санкционной риторикой.

Байден же, напротив, является своего рода “ястребом” и не раз озвучил желание ввести различные санкции в отношении России в случае избрания президентом. Да и в целом демократы в отношении Москвы занимают гораздо более жесткую позицию.

Российский рынок в целом находится под давлением, а некоторые “голубые фишки” торгуются на минимумах с марта, но рубль в данный конкретный момент увлечен другими событиями. Экспортерам спустили директиву по продаже избыточных валютных запасов, что привело к резкому укреплению рубля: доллар за сутки подешевел с 79,30 до 77,30. Однако сможет ли этот фактор сдержать нацвалюту от падения в случае резкого ухудшения ситуации на внешних рынках – большой вопрос.

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