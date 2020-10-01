Детские психологи считают, что «внеплановые каникулы внесут дисбаланс в состояние школьников»

Самоизоляция, которую объявили российские власти весной текущего года, стала одной из основных причин возросшей агрессии у детей, считаю опрошенные РИА Новости психологи. Медики настаивают, что справиться с последствиями самоизоляции помогут правильная организация досуга и пресечение конфликтных ситуаций со стороны родителей.

Как рассказал агентству зав кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов, детская агрессии явление не новое, однако, в современных реалиях эти проявления возрастают из-за нехватки превентивных мер, а также способов решения конфликтных ситуаций в школе.

«Сейчас ни администрация, ни учителя не понимают, что им в таких ситуациях нужно делать. Всегда были какие-то меры воздействия на детей, которые останавливали самые острые истории», - рассказал медик. Он добавил, что учителям остается только обращаться к родителям, которые часто бездействуют. Второй причиной ученый называет «застой» из-за самоизоляции, в ходе которой дети потеряли навыки общения со сверстниками.

С коллегой согласна глава лаборатории психологии детского и подросткового возраста института им. В. П. Сербского Елена Дозорцева, которая считает, что самоизоляция вызвала «дополнительное напряжение и дисбаланс» в поведении детей.

«Это точно было сложное время для детей, когда они были предоставлены сами себе и не могли общаться со сверстниками», - рассказала Дозорцева.

Эксперт уверена, что большой вред психике детей наносит интернет, где дети могут видео с оскорблением и даже унижением одноклассников. Также Дозорцева считает, что вводимые каникулы вносят новый дисбаланс в состояние школьников, а также возрастают риски детской травли после этого. Психолог советует в период новой изоляции детей, направлять их энергию в мирное русло, чтобы она не превращалась в агрессию.