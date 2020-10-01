Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по Нагорному Карабаху

Путин анонсировал совместное со своими коллегами из США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, в четверг президент РФ провёл совещание с постоянными членами Совбеза. При этом подчёркивается, что в ходе совещания особое внимание было уделено ситуации в Нагорном Карабахе.

«Выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями. Владимир Путин проинформировал участников совещания Совбеза РФ о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что иностранные журналисты попали под обстрел с азербайджанской стороны в карабахском городе Мартуни.

По словам руководителя центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнеса Мовсисяна, в настоящее время известно о двух раненых. Согласно предварительной информации, это журналисты французского издания Le Monde. Также под обстрел попал заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский.

Напомним, с 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия. По утверждению Еревана, на стороне Азербайджана воюет турецкая армия.