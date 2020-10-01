Россия, Франция и США выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху

Владимир Путин, Дональд Трамп, а также глава Франции Эмманюэль Макрон выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе.

Лидеры трёх государств, которые входят в Минскую группу ОБСЕ, осудили военные действия в этом регионе, а также призвали Баку и Ереван немедленно прекратить бои на этой территории.

Согласно совместному документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, президенты РФ, США и Франции призывали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон.

«Мы также призываем руководителей Азербайджана и Армении незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения каких-либо предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – подчёркивается в заявлении.

Кроме того, Путин, Трамп и Макрон выразили соболезнования родным и близким тех, кто погиб или был ранен в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что сегодня в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ Путин анонсировал совместное со своими коллегами из США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями. Владимир Путин проинформировал участников совещания Совбеза РФ о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху», – рассказал журналистам руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.