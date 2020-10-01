Трудный саммит

Трудности саммита начались еще до его начала. Президент Евросоюза Шарль Мишель после контакта с заболевшим коронавирусом был вынужден уйти на самоизоляцию. Сентябрьский саммит пришлось перенести. Из-за этой задержки он проходит в первых числах октября, но считается сентябрьским.

Еще один нюанс саммита ЕС – отсутствие премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, который вместо Брюсселя отправился на похороны матери. Шведского лидера на саммите замещает премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Европейским лидерам предстоит решать в четверг и пятницу трудные вопросы. Чего стоит хотя бы одно обострение отношений между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, которое угрожает вылиться в полномасштабную войну. Руководителям европейских стран придется решать и другие проблемы, которые ненамного легче. Необходимо, например, что-то делать с окончательно, похоже, зарвавшейся Турцией, которая в последнее время, пожалуй, превзошла по агрессивной активности на международной арене США в период расцвета их роли мирового полицейского. Требуется что-то делать, по крайней мере, так считают в Брюсселе, и с Китаем, которого Европа обвиняет так же, как, кстати, и Россию, в агрессивной международной политике.

Необходимо решать, уверены в Европе, и конфликт в Белоруссии несмотря на то, что он является внутренним и помощь ЕС белорусской оппозиции очень сильно похожа просто на вмешательство во внутренние дела суверенного государства. И это только главные вопросы повестки дня сентябрьского саммита Евросоюза, который пройдет 1-2 октября.

Официально главным вопросом в повестке работы саммита ЕС значатся события в Белоруссии. Брюссель отказался признавать легитимность избрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии после спорных президентских выборов в августе и жесткого подавления последовавших за ними протестов.

На встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Литве президент Франции Эмманюель Макрон пообещал ей помочь с мирной передачей власти оппозиции в Белоруссии через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

При этом Макрон заявил, что получил согласие на смену власти в Белоруссии от Владимира Путина, который, естественно, эти слова опроверг и назвал «помощь» Европы вмешательством во внутренние дела Белоруссии и внешним давлением на нее.

Кстати, что касается реакции Лукашенко на чрезмерно высокую активность французского президента в белорусских событиях, то он не без юмора заявил, что Макрону, следуя его же логике, по которой при многочисленных демонстрациях протеста национальный лидер должен покидать свой пост, уже давно следовало уйти в отставку из-за «желтых жилетов».

В Брюсселе, очевидно, будут приняты санкции против Минска. Их, кстати, уже объявили Великобритания и Канада. Так что, объединенной Европе в «наказывании» Белоруссии не удастся стать первым. Подвел Кипр, который блокировал в сентябре принятие европейских санкций против Минска, потребовав, чтобы Евросоюз одновременно с белорусскими принял санкции против Турции.

Отношения объединенной Европы с Турцией в начале текущего года вновь обострились. Сейчас причиной обострения стали претензии Анкары на месторождения нефти и газа в восточной части Средиземного моря, что привело его к конфликту с членами ЕС: Грецией и Кипром. Брюсселю не остается ничего иного, как поддерживать Афины и Никосию. Наибольшую поддержку грекам оказывает вездесущий Эмманюель Макрон.

Теоретически ЕС должен был бы ввести санкции и против Турции, но по всеобщему мнению, это, по крайней мере, в ближайшем будущем маловероятно.

«С Турцией, пожалуй, Европе строить отношения труднее всего,- читает Себастьен Майяр, возглавляющий парижский институт Жака Делоса.- Она – член НАТО и наш партнер. А кроме этого, у Европы с Турцией обширные экономические связи. Нельзя забывать и о том, что мы сотрудничаем по проблеме мигрантов. И наконец – Турция хочет вступить в Евросоюз. Поэтому вопрос отношений с Анкарой очень сложные. Особенно для Германии, где живет очень много этнических турок».

Что же касается конфликта на Кавказе, то хотя Франция и является вместе с Россией и США сопредседателем минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе, Евросоюз, по крайней мере, похоже, на данном этапе считает его в силу удаленности и каких-то других причин не очень важным. Пока Брюссель призвал участников конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня и переговорам и предупредил об опасности вмешательства в него извне.

Европейским лидерам предстоит также обсудить еще одни сложные отношения - с Китаем. В сентябре, кстати, состоялся европейско-китайский саммит в режиме видеоконференции.

В повестке работы Европейского саммита также новое соглашение по мигрантам, разработанное Еврокомиссией и уже подвергшееся жесткой критике рядом восточноевропейских государств.