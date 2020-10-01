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Собянин подписал указ об обязательном переводе части сотрудников на удалёнку

Москва, 01.10.2020

Столичный градоначальник Сергей Собянин своим указом обязал руководителей московских организаций в период с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

В документе, опубликованном на сайте мэра Москвы также отмечается, что на удаленку должны быть отправлены все работники старше 65 лет, а также лица страдающе хроническими заболеваниями, за исключением тех, «чьё нахождение на рабочем месте критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей».

«Требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей», – подчеркнул Собянин.

При этом градоначальник признался, что у него была надежда, что новые рекомендации позволят сократить людские транспорте, но количество заболевших коронавирусом в Москве продолжает расти.

«В вслед за ростом числа заражений пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тыс. в неделю. Также растёт и число людей, которые переносят COVID-19 в тяжёлой форме – это более 1,5 тыс. человек», – резюмировал Собянин.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в РФ было выявлено 8 945 новых случаев коронавируса. Летальных исходов зафиксировано 169, выписаны из российских больниц 5 985 человек. В общей сложности в стране зарегистрирован 1 млн 185 тыс. 231 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выздоровели за все время 964 242 человека. Наибольшее число заболевших COVID-19 пришлось на Москву – 2 424 случая заражения (+116).

Выписано из столичных клиник за последние 24 часа 1 211 пациентов, в общей сложности поправились в Москве 249 861 человек. Число безвозвратных потерь за сутки достигло 24 человек. На втором месте по заболеваемости Санкт-Петербург (+285), на третьем – Подмосковье (+230). В пятерке также Ростовская область (+205) и Нижегородская область (+186).

Напомним, заболеваемость COVID-19 стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в 5 тыс. случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс.

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