Стартовал саммит глав стран ЕС

В Брюсселе начался саммит лидеров стран-членов Евросоюза, который пройдет с 1 по 2 октября. Главы государств планируют обсудить ряд проблем внешней и внутренней политики. Анонсировано обсуждение «турецкой проблемы» – претензии Анкары на шельф Кипра и греческих островов в Средиземном море. Кроме того, темой для обсуждения станет война в Нагорном Карабахе, в которой Турция, по утверждению Армении, принимает активное участие. На саммите планируется так же обсудить проблему Белоруссии и отравление Алексея Навального – ЕС пока что не имеет общей позиции по этим вопросам.

Самыми острыми темами для обсуждения станут внутренние вопросы ЕС – «нарушение рядом стран-членов норм, ценностей и принципов правового государства». Речь идет прежде всего о Венгрии и Польше, которые открыто саботируют целый ряд решений и рекомендаций ЕС в области права, свободы СМИ, миграционной политики и прав ЛГБТ-сообщества. Речь может идти о санкциях в отношении стран Восточной Европы – их могут лишить субсидий из общей казны ЕС.