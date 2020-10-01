Тихановская поддержала идею об участии Путина в возможных переговорах с Лукашенко

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, «было бы замечательно», если бы глава Франции Эмманюэль Макрон пригласил Путина принять участие в качестве посредника на возможных переговорах с властями Белоруссии, в том числе с Александром Лукашенко.

Об этом она заявил в интервью радиостанции RTL. По словам Тихановской, белорусская оппозиция по-прежнему открыта к диалогу.

«Мы хотели бы, чтобы соседние страны были посредниками в возможных переговорах с Александром Лукашенко. Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Макрон заявил, что выходом из белорусского политического кризиса должна стать отставка Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии.

«Происходящее в Белоруссии, – это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», – сказал президент Франции в интервью газете Le Journal du Dimanche.

29 сентября Макрон провёл встречу с Тихановской. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в германском парламенте также заявила о намерении встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.