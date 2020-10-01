В Армении заявили о сбитом беспилотнике недалеко от Еревана

Официальный представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что недалеко от столицы республики был сбит вражеский беспилотник. «Вражеский беспилотник сбит силами ПВО в воздушном пространстве Армении в Котайкской области», – написала Степанян в своем Facebook.

Ранее армянская сторона уже заявляла о применении противником ударных беспилотников над территорией Армении.

29 сентября истребитель Шушан Степанян сообщила, что F-16 турецких ВВС сбил над воздушной территорией Армении штурмовик СУ-25 ВВС Армении. Турция и Азербайджан опровергли это заявление.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия.

Лидеры России, США и Франции выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали остановить военные действия и начать переговоры. Президент Турции Реджеп Эрдоган отверг предложение России, США и Франции и потребовал «ухода оккупантов» из Нагорного Карабаха, то есть Армении. Аналогичную позицию занимает и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявляет, что война в Нагорном Карабахе прекратится только после ухода армянских вооруженных сил из региона.