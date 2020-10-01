В ЕБРР ухудшили прогноз на 2021 по росту ВВП РФ

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшили прогноз по росту Валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2021 году.

Согласно ожиданиям ЕБРР, рост ВВП в следующем году составит 3%, что на 1 п.п. меньше, что прогнозировалось в мае. Прогноз падения российской экономики по итогам этого года останется прежним (-4,5%), передаёт агентство «Интерфакс».

Как пояснили в ЕБРР, причиной ухудшения прогноза по росту ВВП РФ является кризис, который вызван пандемией коронавируса COVID-19, а также существенное снижение мировых цен на «чёрное золото».

В Европейском банке реконструкции и развития отметили, что во II квартале 2020 года спад ВВП РФ оказался меньше, чем прогнозировалось раньше. При этом в ЕБРР подчеркнули, что несмотря на падение нефтяных котировок и кризисные явления, которые были связаны с блокировкой экономики на фоне карантинных мер, Россия смогла продолжить накапливать международные резервы, что заметно контрастирует с предыдущими кризисами.

К слову новый прогноз ЕБРР в отношении темпов восстановления экономики России в 2021 году чуть пессимистичнее ожиданий Международного валютного фона (МВ) и ЦБ РФ. В частности, в конце июня МВФ ухудшил оценку падения экономики РФ в этом году до 6,6% вместо 5,5%, которые прогнозировались фондом в апреле.