В Кремле прокомментировали обвинения Навального в адрес Путина

Руководитель президентской пресс-службы Песков ответил на обвинения оппозиционного политика Алексея Навального, который обвинил Путина в своём отравлении. Как подчеркнул представитель Кремля, такие высказывания в адрес президента являются оскорбительными, безосновательными и недопустимыми, передаёт ТАСС.

«Наверное, надо сказать пару слов про некоторые слова, которые были допущены в ходе опубликованного материала. Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем оскорбительными. Абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», – резюмировал Песков, добавив, что власти России хотят расследовать случай с Навальным и установить причины произошедшего, но для этого необходимо получить информацию от тех, кто нашёл следы отравления в его анализах.

Ранее сообщалось, что оппозиционный политик Алексей Навальный, который был недавно выписан из берлинской клиники Шарите, в интервью немецкому еженедельнику Spiegel впервые озвучил свою версию произошедшего. В частности, он подчеркнул, что его отравили, и за инцидентом якобы стоит лично Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», - рассказал Навальный, также отметив, что намерен вернуться в Россию после курса лечения и не боится этого сделать.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Навальный работает с западными спецслужбами и органами власти, и работает в их интересах. При этом Володин напомнил, что Берлин отказался сотрудничать с Москвой по инциденту с Навальным.