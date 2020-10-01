В Совете Федерации заявили об усилении давления НАТО на Россию

Владимир Джабаров – генерал ФСБ в отставке, первый заместитель председателя международного комитета верхней палаты российского парламента – заявил, что в последнее время государства НАТО активизировали свою деятельность у границ России. По его словам, это вызывает серьёзную озабоченность, передаёт РИА Новости.

«Мы не зря волнуемся, так как реально чувствуем, что кольцо вокруг России пытаются сжать наши так называемые партнёры», – подчеркнул Джабаров.

Сенатор напомнил, что когда распадался СССР западные «друзья» также постоянно говорили о том, что не надо беспокоиться.

«Мол, НАТО не сдвинется ни на шаг. Но постепенно страны бывшего Варшавского договора вошли в состав североатлантического альянса. И даже государства, которые входили в состав СССР, это три республики Прибалтики, также стали членами НАТО», – рассказал член Совфеда.

При этом, он подчеркнул, что это было нарушением устава самой организации, так у некоторых бывших республик Союза, как они считали, были нерешенные территориальные вопросы с РФ.

«И сейчас мы реально ощущаем, что НАТО усилило свою активность у наших границ. Если честно, что уже давно не помню, чтобы так самолёты регулярно барражировали возле российских территорий, чтобы имитировали атаку на Крым. Другими словам, они продолжают усиливать давление на нас», – отметил он.

Кроме того, он считает, что США – это единственная мощная держава, представляющая опасность России.

«А вот, когда такие государства, как Эстония, Латвия и Литва, прикрываясь альянсом, напрямую угрожают нам, дают советы, воспитывают, требуют решений, невыгодных нам, то они очень переоценивают свои силы. А ещё совершают очень большую ошибку, размещают на своей территории вооружения, системы ПРО. Тем самым они становятся мишенью со стороны возможного ответного удара РФ», – резюмировал Джабаров, выразив недоумение, что страны Прибалтики не понимают этой опасности.