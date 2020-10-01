В ВТБ отменили обязательное требование к размеру первого взноса по ипотеке с маткапиталом

В банке ВТБ отменили обязательное требование к сумме первоначального взноса по ипотечному кредиту для заемщиков, которые используют средства маткапитала.

Согласно информации пресс-службы этой кредитной организации, ВТБ упростил оформление ипотеки для этой категории заемщиков. При этом отмечается, что предложение доступно для покупки недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке, но при строгом условии, что клиент имеет право на получение маткапитала в размере не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья.

Если же сумма капитала ниже, то разницу будет необходимо внести за свой счёт. Кроме того, в ВТБ подчеркнули, что при использовании материнского капитала для первоначального взноса по ипотеке заёмщик должен ждать перечисления средств из ПФР.

Напомним, всего с начала этого года банк ВТБ выдал уже около 5 тыс. ипотечных кредитов с использованием маткапитала.