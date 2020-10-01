Вирусологи назвали главную ошибку заболевших COVID-19

По мнению главы отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктора Зуева, главной ошибкой россиян, которые заболели коронавирусом, является их нежелание обращаться к врачам за медицинской помощью, пишет НСН.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью», - рассказал вирусолог. Он отметил, что главным симптомом коронавирусной инфекции по – прежнему остается отсутствие обоняния. Однако, данный симптом встречается и при заболевании банальном ОРВИ или гриппом.

«Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему», - добавил врач.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что большинство случаев COVID-19 не требует госпитализации и лечится в домашних условиях. Только пациентов с тяжелой формой коронавируса следует лечить в больнице, заявил Альштейн.