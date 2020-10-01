Володин заявил, что Навальный является агентом западных спецслужб

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Алексей Навальный работает с западными спецслужбами и органами власти, и работает в их интересах, передает РИА «Новости».

Володин напомнил, что Берлин отказался сотрудничать с Москвой по инциденту с Навальным. РФ предлагала создать совместную группу и просила предоставить доступ к документам, доказывающим отравление политика.

Россия не получила от немецкой стороны ни одного документа и доказательства, заявил думец. Он уверен, что все это является неопровержимым доказательством того, что за Навальным стоят западные спецслужбы и правительства, которые ставят перед собой цель «создать напряженность в России и Союзном государстве с Белоруссией».

«Это все звенья одной цепи. Очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», - заверил Володин. Его цитирует сайт Госдумы.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный, который был недавно выписан из берлинской клиники Шарите, в интервью немецкому еженедельнику Spiegel впервые озвучил свою версию произошедшего. В частности он заявил, что его отравили, и за инцидентом стоит лично президент России Владимир Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», - рассказал Навальный.

Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию после курса лечения и не боится этого сделать.