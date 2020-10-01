В России за сутки зафиксировано почти 9 тыс. новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 8 945 новых случаев в 85 регионах, передает оперштаб. Летальных исходов зафиксировано 169, выписаны из российских больниц 5 985 человек. В общей сложности в стране зарегистрирован 1 млн 185 тыс. 231 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выздоровели за все время 964 242 человека.

Наибольшее число заболевших пришлось на Москву - 2 424 случая заражения. Напомним, заболеваемость коронавирусной инфекцией стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в пять тысяч случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тысяч, 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, 28 сентября - в восемь тысяч случаев ковида.

Коронавирус. Ситуация в регионах

В Москве за сутки выявлено максимальное число заболевших, начиная с 31 мая - 2 595 случаев. 30 сентября сообщалось о 2 308 новых инфицированных. Выписано за последние 24 часа 1 211 пациентов, в общей сложности поправились в российской столице 249 861 (85% от заболевших). Число безвозвратных потерь за сутки достигло 24 человек. На втором месте по заболеваемости Санкт-Петербург (+285), на третьем – Московская область (+230). В пятерке Ростовская область (+205) и Нижегородская область (+186).