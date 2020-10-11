Азербайджан снова обвинил Армению в нарушение перемирия

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле своей территории.

«Армянские вооруженные силы, не соблюдая режим гуманитарного перемирия, продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу города и села Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий. 10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, а также села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов. В результате обстрелов имеются многочисленные потери среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб»,– говорится в Facebook министерства обороны Азербайджана.

10 октября, после восьмичасовых переговоров, проходивших в Москве, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов подписали соглашение о прекращении огня. Документ краток и состоит из четырех пунктов. Первый - с 10 октября «для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших» вступает в силу перемирие. Второй – «конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно». Третий – Армения и Азербайджан возобновляют переговоры, признавая посредничество сопредседателей Минской группы ОБСЕ (то есть, России, Франции и США). Четвертый – стороны подтверждают неизменность переговорного процесса.

Однако сразу после начала действия перемирия официальные представители министерств обороны Азербайджана и Армении заявили о его нарушении со стороны противника.