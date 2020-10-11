Биржевой пузырь продолжает расти

Несмотря на пандемию коронавируса, а подчас и благодаря ей на американском рынке компании активно выходят на биржу. Среди лидеров компании биофармацевтического сектора и всего, что связано со здравоохранением, а также высокотехнологичные компании, дающие возможность выстроить работу в новых условиях на принципах удаленного взаимодействия.

«За счет механизма QE (так называемого количественного смягчения) Федеральный резерв США в значительной степени насытил ликвидностью рынок. Отсюда и эйфория, и очередной надувающийся пузырь, о котором все чаще предупреждают американские аналитики», – говорит партнер и старший аналитик ИГ «Атон» Виктор Дима.

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