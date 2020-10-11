Дуга нестабильности около России

По периметру российских границ, на территории бывших республик СССР, с незавидной регулярностью вспыхивают войны или гражданское противостояние. «Недоверие к власти и, шире, к власть имущей элите сегодня вообще характерная черта для всех государств постсоветского пространства. Будь то failed state Молдавия, Киргизия или Украина. Страны разгульной демократии вроде Грузии, Армении или Узбекистана. Или государства с сильной лидерской рукой — Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан. Несмотря на такую разную эволюцию внутриполитического устройства, люди повсеместно недовольны промежуточным итогом постсоветского развития», – пишет журнал «Эксперт» в свежем номере.

Подробнее о происходящем в Киргизии, Армении, а также о потенциальных очагах напряженности читайте в материале «Пожары имперского фронтира».