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Двух белорусских оппозиционеров отпустили на свободу после визита Лукашенко в СИЗО

Москва, 11.10.2020

Член инициативной группы по выдвижению в президенты Белоруссии Виктора Бабарико бизнесмен Юрию Воскресенский и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич вышли на свободу из СИЗО. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Вчера, 20 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где провел встречу с Виктор Бабарико (который оказался под стражей после попытки принять участие в президентских выборах) и еще несколькими представителями оппозиции, которые так же находятся в следственном изоляторе. «Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», – сообщил телеграм-канал «Пул Первого», который ведет пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Сегодня в Минске оппозиция провела очередную акцию протеста. Силовики пытались разогнать митинг оппозиции при помощи водометов, светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых дубинок. По предварительной информации задержано свыше 400 человек.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.

 

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