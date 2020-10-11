Интервью Валерия Фадеева

Накануне своего шестидесятилетия председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев дал интервью журналу «Эксперт». «Когда меня назначили советником президента и председателем Совета по правам человека, я сразу сказал, что мы будем расширять спектр нашей работы. Не отбрасывая проблему политических прав и свобод, о чем я только что сказал, но надо вспомнить о других правах и свободах — и о правах социальных, и о правах экономических. Они не менее важны. По опросам общественного мнения, большинство людей обеспокоены реализацией своих прав на жилье, на качественную медицинскую помощь, на хорошее образование. Люди хотят иметь возможность переехать в другой город, заработать денег. Реализовать свое право на труд, в конце концов. И за прошедший год мы существенно расширили спектр нашей работы», – сказал Валерий Фадеев.

Полный текст интервью в материале «Только свободные люди могут дойти от Москвы до Тихого океана».