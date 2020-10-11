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Кабмин одобрил выплаты на детей от трёх до семи лет

Москва, 11.10.2020

Российский Кабмин одобрил проект распоряжения о выделении в 2020 году дополнительных средств из резервного фонда для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Как говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованном на официальном сайте правительства, средства поступят в Минтруд для предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ. Известно, что всего на эти цели будет дополнительно направлено более 8,8 млрд руб. Также отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, а также при личном визите в МФЦ или органы социальной защиты. Выплаты будут начисляться только на карту «Мир».

Напомним, пособия на детей от 3 до 7 лет были введены в России в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Деньги могут получить малоимущие семьи, чей доход на человека ниже прожиточного минимума. Размер ежемесячного пособия составляет 50% прожиточного минимума для детей в регионе.

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