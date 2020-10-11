Коронавирус в России: установлен антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 12 634 новых больных коронавирусом. Этот показатель стал новым антирекордом за всё время распространения этой инфекции в нашей стране. Ранее пиковыми значениями были показатели вчерашнего дня (10 октября), когда число заболевших составило 12 846 новых случаев.

Всего к утру 11 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 298 718. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 020 442 (+4 240), активных случаев – 255 679 (+5 874). Жертвами коронавируса в РФ стали 22 597 человек (+149).

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 501 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+528), Подмосковье (+419), Ростовская область (+272) и Нижегородская область (+262).

Напомним, заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс.

Ранее сообщалось, что Владислав Жемчугов – доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям – считает, что тесты на определение антител в крови на коронавирус COVID-19 – пустая трата денег.

При этом специалист пояснил, что речь идёт о сдаче теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей, пишет «Комсомольская правда».

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно, – пояснил жемчугов. – И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.