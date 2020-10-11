Малоизвестные чудеса света

Однако если говорить исключительно о тех, которые хранят в себе тайны истории, их уже не так много.
Перво-наперво в данной теме следует отметить террасы с рисом, расположенные на вертикальных террасах в Восточной Азии. Создали их представители племени ифугао около двух тысяч лет назад. Глядя на это чудо света, напоминающее нарезки белого хлеба, с высоты птичьего полёта, становится как-то не по себе, но исключительно в хорошем смысле слова. Особенно поразителен факт, что создавались рисовые красоты посредством использования самого что ни на есть первобытного орудия труда.
Что касается так называемых Шоколадных холмов, которые также нельзя пройти в этом случае стороной, они тоже находятся в Восточной Азии. Огромные холмы, покрытые травой, достигают пятидесяти метров в высоту. Периодически на солнце можно видеть, как их цвета переливаются, оставаясь в больше степени коричнево-шоколадными. Более всего удивительно, что никто до сих пор не может сказать, как образовалась эта красота. По легенде, Шоколадные холмы - дело рук когда-то живших в тех местах великанов.
Есть смысл вспомнить и о Долине цветов, являющийся самым большим национальным паком из всех, которые есть в Индии. Что интересно, несмотря на то, что туда постоянно ходят толпы людей, расположен парк высоко в Гималайских горах. Те, кто любит цветы, уверены, что нельзя за всю жизнь увидеть ничего более привлекательного, чем горы, целиком осыпанные самыми разными цветами.
Таинственный колодец, известный и как Колодец Посвящения, находящийся в Португалии, является ещё одним чудом света, которое обязательно надо упомянуть. Предполагается, что с ним связано немало интересных и, что самое главное, мистических историй. Многие боятся этого места, что, впрочем, не мешает туристам толпами фотографироваться возле сей достопримечательности. Нельзя сказать точно, живут ли в нём призраки на самом деле, но достоверное известно, что он невероятно популярен.