Малоизвестные чудеса света

Однако если говорить исключительно о тех, которые хранят в себе тайны истории, их уже не так много.

Рисовые террасы

Перво-наперво в данной теме следует отметить террасы с рисом, расположенные на вертикальных террасах в Восточной Азии. Создали их представители племени ифугао около двух тысяч лет назад. Глядя на это чудо света, напоминающее нарезки белого хлеба, с высоты птичьего полёта, становится как-то не по себе, но исключительно в хорошем смысле слова. Особенно поразителен факт, что создавались рисовые красоты посредством использования самого что ни на есть первобытного орудия труда.

Шоколадные холмы

Что касается так называемых Шоколадных холмов, которые также нельзя пройти в этом случае стороной, они тоже находятся в Восточной Азии. Огромные холмы, покрытые травой, достигают пятидесяти метров в высоту. Периодически на солнце можно видеть, как их цвета переливаются, оставаясь в больше степени коричнево-шоколадными. Более всего удивительно, что никто до сих пор не может сказать, как образовалась эта красота. По легенде, Шоколадные холмы - дело рук когда-то живших в тех местах великанов.

Долина цветов

Есть смысл вспомнить и о Долине цветов, являющийся самым большим национальным паком из всех, которые есть в Индии. Что интересно, несмотря на то, что туда постоянно ходят толпы людей, расположен парк высоко в Гималайских горах. Те, кто любит цветы, уверены, что нельзя за всю жизнь увидеть ничего более привлекательного, чем горы, целиком осыпанные самыми разными цветами.

Таинственный колодец

Таинственный колодец, известный и как Колодец Посвящения, находящийся в Португалии, является ещё одним чудом света, которое обязательно надо упомянуть. Предполагается, что с ним связано немало интересных и, что самое главное, мистических историй. Многие боятся этого места, что, впрочем, не мешает туристам толпами фотографироваться возле сей достопримечательности. Нельзя сказать точно, живут ли в нём призраки на самом деле, но достоверное известно, что он невероятно популярен.