Прогноз погоды: синоптики пообещали 30-градусные морозы в новогоднюю ночь

Россияне уже давно отвыкли от классической русской зимы, которая окутывает территорию страны пушистым белым покрывалом. Зимы последних лет охотнее напоминали нам позднюю осень: тёплые и малоснежные, немного дразнящие небольшими кратковременными осадками.

Многие уверены, что последний сезон уходящего года не будет отличаться от предыдущих, но синоптики призывают не расслабляться. А прогноз погоды на новогоднюю ночь может и вовсе показаться розыгрышем, но специалисты всё увереннее предупреждают о суровом декабрьском морозе, который усилится в канун народных гуляний. Особенно морозно будет в регионах Сибири и на Крайнем Севере, где отметки термометров с боем курантов упадут до минус 30. Похожий прогноз ожидает центр и северо-запад страны.

Погода на Новый год в Москве

Например, в Москве значительно похолодает уже в ноябре: по ночам в столичном регионе участятся заморозки, столбики термометров будут медленно, но верно опускаться, приближаясь к зимним показателям.

За этим последует начало декабря, который практически сразу украсит столицу небольшим снегом и умеренными морозами. Стабильный минус продержится на улицах Москвы до середины декабря. А к началу новогодних праздников общий температурный фон в регионе может достигнуть минус 25 градусов, частым явлением станут снегопады и даже метели.

Под бой курантов, по предварительным данным синоптиков, жители Москвы и Подмосковья смогут насладится настоящей зимней погодой. Хотя, конечно, морозы будут кусать за щеки, так что к продолжительным гуляниям на свежем воздухе следует отнестись с осторожностью.

Прогноз погоды на Новый год в СПб

Санкт-Петербург ожидает не менее шокирующий прогноз, согласно которому город на Неве встретит Новый год не за стеной привычных питерских дождей, а под снежным покрывалом. Жители Северной столицы уже давно привыкли к дождливому климатическому настроению. Что-то подобное метеорологи первоначально прогнозировали и на это раз. Но, сейчас синоптики утверждают, что погода поменяет свои планы. Так, к концу декабря в СПб ударят сильные морозы до минус 25 днем и до минус 30 ночью.

Те, кто отвык от настоящей русской зимы, возможно в ступоре. Но тех, у кого зима – любимая пора года, это прекрасный подарок: на улицах воцарится зимнее волшебство, а самый главный праздник в году станет ещё более долгожданным.

Погода в Сибири и на Урале. Прогноз синоптиков на Новый год

Неожиданный прогноз синоптики подготовили также для жителей Сибири и Урала: здесь, по метеорологическим наблюдениям, Новый год будет особенно морозным. Специалисты отмечают, что в этих регионах ударят лютые морозы: к концу декабря в Сибири градусники будут показывать минус 30, а по ночам и все минус 35-40. Местами будет идти приличный снегопад, возможны метели и бураны.

С большим количеством зимних осадков столкнутся и жители Урала: снегопады станут валить сутки напролёт, а столбики термометров быстро доберутся до отметки в минус 30-33. Так, в Курганской области прогнозируется много снега и как минимум минус 25-30 днем. Морозной и прозрачной будет в новогоднюю ночь Камчатка: здесь ожидается минус 30, но снега при этом пока не обещают.

Прогноз на Новый год в Крыму и Краснодарском крае

А вот для жителей Крыма и Краснодарского края новогодний прогноз не такой пугающий, но все же удивительный. Согласно предварительным данным метеорологов, на полуострове погода ожидается умеренно зимней и скорее даже тёплой, без больших осадков и до плюс 8 вплоть до прихода января. Впрочем, любители тепла могут только порадоваться такому «нетипичному» новогоднему прогнозу.

Не меньше удивятся жители Краснодарского края: и хотя первые декабрьские дни здесь будут напоминать собой приход зимы, но уже к концу декабря ситуация заметно поменяется. Местами начнут идти небольшие дожди, температура воздуха составит плюс 7-9. Заморозков почти не будет и в целом погоду с натяжкой можно назвать новогодней.

Погода на Новый год в регионах Поволжья

Неожиданная погода ждёт на зимние каникулы жителей Поволжья. Здесь будет очень комфортно и спокойной: морозы ожидаются умеренными, без температурных перепадов. Например, жители Татарстана проводят 2020 год и встретят 2021 с символической отметкой в минус 3-4. При этом первое январское утро будет по-настоящему снежным.

Чуть прохладнее на Новый год в Самарской области. В этом регионе, по данным синоптиков, почти весь декабрь ожидаются вполне щадящие минус 7, существенных климатических кульбитов не предвидится. Осадки прогнозируются умеренными, порывы ветра обойдут регион стороной и в целом, погоду можно считать подходящей для активного зимнего отдыха, в том числе в новогоднюю ночь.