Российский инфекционист: тесты на антитела к COVID-19 – пустая трата денег

Владислав Жемчугов – доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям – считает, что тесты на определение антител в крови на коронавирус COVID-19 – пустая трата денег.

При этом специалист пояснил, что речь идёт о сдаче теста на антитела в частных лабораториях, где цена за анализ начинается от 970 рублей, пишет «Комсомольская правда».

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно, – пояснил жемчугов. – И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности.

Как подчеркнул российский инфекционист, наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим.

«А ещё до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от коронавируса», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что учёные из Великобритании назвали новые симптомы COVID-19. Согласно их исследованию, о заражении коронавирусом могут свидетельствовать боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.