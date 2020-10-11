Трамп объявил, что полностью избавился от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что не является носителем коронавируса SARS-CoV-2 и имеет иммунитет от болезни COVID-19. «Вчера врачи Белого дома пришли к полному и окончательному решению. Они считают, что я не могу заразиться и не могу передавать его (коронавирус – Эксперт). Очень приятно слышать!», – написал Трамп в твиттере.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что прекратил прием лекарств от COVID-19. «Сейчас я не принимаю лекарств. Я не принимаю никаких лекарств порядка восьми часов», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Лечащий врач президента США Шона Конли заявил, что Трамп чувствует себя хорошо и у него обнаружены антитела к коронавирусу.

5 октября Трамп был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида, куда он был доставлен 2 октября для лечения от COVID-19.