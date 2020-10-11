В Минске проходят столкновения протестующих с милицией

В столице Белоруссии силовики начали разгон акции протеста оппозиции. Телеграм-канал Tut.by опубликовал видео с жесткими задержаниями и избиениями протестующих. Митингующие начали оказывать сопротивление и вступать в драки с милицией. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где провел встречу с Виктором Бабарико и еще несколькими представителями оппозиции, которые находятся в следственном изоляторе.

Президентских выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.