Винтовые сваи в строительстве: особенности и преимущества

Фундаменты на винтовых сваях имеют существенные преимущества по сравнению с фундаментом классического вида.
Применение винтовых свай
Помимо строительства фундаментов, винтовые сваи также применяются:
- При монтаже заборов и ограждений.
- При возведении пристроек и входных групп.
- При строительстве мостов, причалов.
- При монтаже рекламных щитов и билбордов.
- В процессе установки указателей, дорожных знаков.
- Для усиления и восстановления фундаментов, утративших свою силу.
- При обустройстве фундаментов объектов индивидуального строительства.
- При монтаже калиток.
Главные характеристики винтовых свай
Заказчик, сделавший выбор в пользу этого надежного материала, получает следующие преимущества:
- по сравнению с фундаментом, возводимым традиционным методом, фундамент на винтовых сваях обходится заказчику в среднем на тридцать процентов дешевле;
- такой фундамент подходит для строительства на любых почвах, в том числе и на заболоченных грунтах;
- фундамент по данной технологии полностью безопасен и надежен;
- срок эксплуатации винтовых свай не менее 150 лет, а при дополнительных защитных обработках срок службы свай увеличивается до 200 лет;
- установка винтовых свай не требует дополнительного выравнивая местности;
- сваи обеспечивают равномерную нагрузку на каждом отдельном участке строительного объекта;
- в ходе многочисленных экспериментов была доказана высокая сейсмологическая устойчивость такого фундамента;
- при необходимости, винтовые сваи могут быть использованы повторно.
Фундамент на винтовых сваях отличается простотой монтажа. Выполнить работы могут даже непрофессионалы, для этого достаточно лишь ознакомиться с ключевыми моментами технологии.
Винтовые сваи – современная альтернатива классическому фундаменту. Они пользуются популярностью при строительстве объектов малоэтажного строительства из самых разных материалов, в том числе при возведении каркасных домов.
К недостаткам использования фундамента на винтовых сваях можно отнести только отсутствие большого подвала, площадь которого равна площади первого этажа.