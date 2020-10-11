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Винтовые сваи в строительстве: особенности и преимущества

Москва, 11.10.2020
Винтовой сваей называют стальную трубу с острым концом и лопастью по типу спирали, которая ввинчивается в грунт. Винтовые сваи нашли широкое применение в различных сферах жизни и деятельности человека, но особенной популярностью пользуются для обустройства фундаментов.
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Фундаменты на винтовых сваях имеют существенные преимущества по сравнению с фундаментом классического вида.

Применение винтовых свай

Помимо строительства фундаментов, винтовые сваи также применяются:

  1. При монтаже заборов и ограждений.
  2. При возведении пристроек и входных групп.
  3. При строительстве мостов, причалов.
  4. При монтаже рекламных щитов и билбордов.
  5. В процессе установки указателей, дорожных знаков.
  6. Для усиления и восстановления фундаментов, утративших свою силу.
  7. При обустройстве фундаментов объектов индивидуального строительства.
  8. При монтаже калиток.

Главные характеристики винтовых свай

Заказчик, сделавший выбор в пользу этого надежного материала, получает следующие преимущества:

  • по сравнению с фундаментом, возводимым традиционным методом, фундамент на винтовых сваях обходится заказчику в среднем на тридцать процентов дешевле;
  • такой фундамент подходит для строительства на любых почвах, в том числе и на заболоченных грунтах;
  • фундамент по данной технологии полностью безопасен и надежен;
  • срок эксплуатации винтовых свай не менее 150 лет, а при дополнительных защитных обработках срок службы свай увеличивается до 200 лет;
  • установка винтовых свай не требует дополнительного выравнивая местности;
  • сваи обеспечивают равномерную нагрузку на каждом отдельном участке строительного объекта;
  • в ходе многочисленных экспериментов была доказана высокая сейсмологическая устойчивость такого фундамента;
  • при необходимости, винтовые сваи могут быть использованы повторно.

Фундамент на винтовых сваях отличается простотой монтажа. Выполнить работы могут даже непрофессионалы, для этого достаточно лишь ознакомиться с ключевыми моментами технологии.

Винтовые сваи – современная альтернатива классическому фундаменту. Они пользуются популярностью при строительстве объектов малоэтажного строительства из самых разных материалов, в том числе при возведении каркасных домов.

К недостаткам использования фундамента на винтовых сваях можно отнести только отсутствие большого подвала, площадь которого равна площади первого этажа. 

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