Винтовые сваи в строительстве: особенности и преимущества

Фундаменты на винтовых сваях имеют существенные преимущества по сравнению с фундаментом классического вида.

Применение винтовых свай

Помимо строительства фундаментов, винтовые сваи также применяются:

При монтаже заборов и ограждений. При возведении пристроек и входных групп. При строительстве мостов, причалов. При монтаже рекламных щитов и билбордов. В процессе установки указателей, дорожных знаков. Для усиления и восстановления фундаментов, утративших свою силу. При обустройстве фундаментов объектов индивидуального строительства. При монтаже калиток.

Главные характеристики винтовых свай

Заказчик, сделавший выбор в пользу этого надежного материала, получает следующие преимущества:

по сравнению с фундаментом, возводимым традиционным методом, фундамент на винтовых сваях обходится заказчику в среднем на тридцать процентов дешевле;

такой фундамент подходит для строительства на любых почвах, в том числе и на заболоченных грунтах;

фундамент по данной технологии полностью безопасен и надежен;

срок эксплуатации винтовых свай не менее 150 лет, а при дополнительных защитных обработках срок службы свай увеличивается до 200 лет;

установка винтовых свай не требует дополнительного выравнивая местности;

сваи обеспечивают равномерную нагрузку на каждом отдельном участке строительного объекта;

в ходе многочисленных экспериментов была доказана высокая сейсмологическая устойчивость такого фундамента;

при необходимости, винтовые сваи могут быть использованы повторно.

Фундамент на винтовых сваях отличается простотой монтажа. Выполнить работы могут даже непрофессионалы, для этого достаточно лишь ознакомиться с ключевыми моментами технологии.

Винтовые сваи – современная альтернатива классическому фундаменту. Они пользуются популярностью при строительстве объектов малоэтажного строительства из самых разных материалов, в том числе при возведении каркасных домов.

К недостаткам использования фундамента на винтовых сваях можно отнести только отсутствие большого подвала, площадь которого равна площади первого этажа.