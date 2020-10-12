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Акции дня: бумаги ритейлеров в тренде

Москва, 12.10.2020
#Рынок акций
#Фондовый рынок

Котировки сразу трех ритейлеров пошли вверх по итогам торгов в понедельник на фоне повышения их рейтинга независимыми экспертами после переоценки сектора. Бумаги «Магнита» выросли на +3,14% до 4838 рублей, сети «Обувь России» на +5,38%  до 32,45 рублей за акцию, а X5 Retail Group подорожали на +4,42% до 2950 рублей.
 
BCS Global Markets (BCS GM) поднял рейтинг акций «Магнита» с «держать» до «покупать», сообщается в обзоре аналитиков Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной. Для GDR глобальных депозитарных расписок этой торговой сети рекомендация «продавать» была подтверждена. Для бумаг X5 Retail Group и ГК «Обувь России» была подтвержден рекомендация «покупать».
 
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +0,35% до 2844,08 пунктов. Индекс РТС упал на -0,17% до 1162,33 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:45 мск составила 41,59 долларов за баррель (-2,94%). Российская валюта слабела – 77,1 рублей за доллар.

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