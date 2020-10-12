Банкам дадут денег на скупку госдолга

Российский центробанк переходит к активным действиям. Недвусмысленный намек на то, что финансировать бюджетный дефицит будут за счет средств ЦБ был дан еще в мае. Однако до перехода к основной фазе этого сценария потребовалось время.

Банк России объявил, что в понедельник будут увеличены лимиты на операции месячного и годового репо, и не просто увеличены, а в десять раз.

По операциям со сроком один месяц банкам будут предложены средства до триллиона рублей, по годовым — до 400 миллиардов.

Схема выглядит примерно следующим образом: Центробанк печатает деньги, выдает их банкам под залог ОФЗ, те в свою очередь покупают новые облигации федерального займа и снова закладывают их в ЦБ.

О том, как будет работать этот механизм, «Эксперт» писал еще в мае в материале про QE в российском исполнении.

Но на протяжении всего лета банкиры не проявляли интереса к этому инструменту. Была возможность занимать на других — более выгодных условиях. Да и ожидания у игроков были несколько иными.

Но сейчас, судя по всему, актуальность сделок репо назрела. Иначе как объяснить такое резкое увеличение лимитов.

Но и это еще не все. В последние месяцы нерезиденты активно выходили из долговых бумаг РФ, а на первичных аукционах их доля сократилась на 70%. При этом Минфин успешно выполнял план по займам, в сентябре даже выполнил его досрочно. Основными покупателями ОФЗ выступили крупные российские банки, об этом говорится в обзоре ЦБ. За отчетный месяц они купили на первичном рынке бумаги на 683 миллиарда рублей.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что бюджетный дефицит решено покрывать именно за счет займов. И это подтверждает план Минфина на четвертый квартал — поставлена цель занять 2 триллиона рублей. Это очень амбициозная цифра для российского рынка, особенно в текущих условиях, когда воздух буквально пропитан геополитическими рисками, а рубль находится на минимумах.

Силуанов также отмечал, что разместить нужный объем без активного участия иностранных инвесторов будет проблематично. Однако это не значит, что невозможно.

Очевидно, если механизм репо будет работать, банки помогут решить задачу латания бюджетной дыры, которая в этом году из-за падения цен на нефть составит около 4,5 триллионов долларов. По сути, это будет своеобразное количественное смягчение.

В нашей стране прямое финансирование долга за счет средств ЦБ запрещено, однако ничто не мешает делать это путем вливания ликвидности в кредитные организации.

В теории, такой расклад может сыграть на руку всем. Коммерческие банки купят необходимый объем облигаций на первичном рынке, затем Центробанк может снизить ставку или хотя бы дать намек — этот шаг приведет к увеличению стоимости облигаций и падению доходностей.

Кстати, стоимость ОФЗ растет восемь торговых сессий подряд, а сводный индекс гособлигаций RGBI достиг максимумов с начала сентября.

Открытым остается вопрос, как поведет себя рубль. Но ЦБ уже предпринял целый ряд мер по стабилизации курса — с 7 октября продажи валюты выросли и составляют около 8,5 миллиарда рублей.

Спекулянтам, игравшим против рубля, нет особого смысла продолжать делать ставку на ослабление российской валюты, если, конечно, цены на нефть не испытают еще один шок на фоне второй волны коронавируса и замедления экономики.