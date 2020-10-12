Беспорядки в Минске продолжились вечером

В столице Белоруссии митинги оппозиции, после того как силовики разогнали шевствие в центре города, переместились на окраины. В некоторых районах Минска протестующие начали строить баррикады на проезжей части и жечь автомобильные покрышки.

Сегодня, 12 октября, в Минске прошла акция протеста пенсионеров, которые требуют отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко. Для разгона пенсионеров милиция так же применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич выступил с видеообращением, в котором заявил о готовности применить боевое оружие против митингующих.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявил, что страны ЕС введут персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отсутствия диалога с оппозицией.

Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа этого года, после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.