ЕС введет персональные санкции против Лукашенко

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС введут персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Мы не видим абсолютно никакого желания с его стороны начать переговоры. Вчера мы видели снова непропорциональное использование силы против демонстрантов. И нет каких бы то ни было переговоров», – сказал Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран ЕС.

Вчера, 11 октября, в Минске состоялся очередной марш белорусской оппозиции. Силовики применили против демонстрантов водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. Около 600 человек было задержано.

Сегодня, 12 октября, в Минске прошла акция протеста пенсионеров, которые требуют отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко. Для разгона пенсионеров милиция так же применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич выступил с видеообращением, в котором заявил о готовности применить боевое оружие против митингующих.

2 октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников за фальсификацию выборов и жестокие разгоны демонстраций. Президент Франции Эммануэль Макрон объснил отсутствие Лукашенко в станционном списке тем обстоятельством, что таким образом Евросоюз хочет сохранить диалог с Минском.

Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа этого года, после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.