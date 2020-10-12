ЕС введет санкции против России из-за Навального

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС согласовали введение санкций в отношении России из-за отравления Алексея Навального. «Было достигнуто политическое согласие на введение ограничительных мер, а технические органы Совета займутся этим вопросом», – сказал Боррель.

Ранее Франция, Германия и Великобритания объявили о введении против России санкций из-за Навального. Характер санкций не был назван, но по информации французской газеты Le Monde речь идет о персональных санкциях в отношении девяти россиян. По информации издания, в станционный список войдут представители администрации президента России, сотрудники ГРУ, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, которому приписывают изобретение «Новичка». Санкции подразумевают запрет на въезд в страны Евросоюза и Великобритании и заморозку активов на территории этих стран.