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Газовое месторождение в Черном море может оказаться больше

Москва, 12.10.2020
#Экономика
  • Газовое месторождение в Черном море может оказаться больше

Zuma\TASS

Как сообщает Bloomberg, в Анкаре планируют пересмотреть в сторону увеличения оценку запасов газа в месторождения «Туна-1» в Черном море, вокруг открытия которого еще совсем недавно были такой ажиотаж и таинственность.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой помпой сообщил в августе, что Анкара нашла в районе Кыйыкёя, турецкого городка, расположенного недалеко от границы с Болгарией, т.е. в своих территориальных водах огромное месторождение газа. Тогда же было заявлено, что это крупнейшая находка турецких геологов и что его запасы составляют треть триллиона кубометров (320 млрд м³).

Эрдоган подчеркнул, что черноморский газ укрепит энергетическую безопасность Турции. Сейчас Анкара покупает за границей почти весь потребляемый газ. Каждый год турецкой экономике и населению требуется около 50 млрд кубометров газа, из которых почти 90% приходятся на природный газ и 10% ‒ на сжиженный. В основном Анкара покупает голубое топливо у России, Азербайджана и Ирана. В прошлом году его, например, было куплено на 41 млрд долларов.

Президент Эрдоган также заявил полтора месяца назад, что надеется, что месторождение Туна-1 даст первые кубометры голубого топлива уже в 2023 году. Эти слова турецкого лидера вызвали большие сомнения у специалистов, потому что разработка крупных месторождений, расположенных к тому же в море, отнимает много времени и обходится в миллиарды долларов.

Однако уже на текущей неделе Турция, сообщает Bloomberg, после окончания дополнительного бурения собирается обнародовать новые данные по запасам месторождения «Туна-1». Причем, увеличение запасов газа, обещают источники Bloomberg, будет существенным.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в начале октября, что Анкара намерена отправить в Черное море для проведения разведки третье буровое судно «Кануни» с экипажем в 35 человек, способное бурить скважины глубиной до 3 тыс. метров.

«Кануни» начнет поиски в Черном море в начале 2021 года. Он будет работать вместе с буровым судном «Фатих», которое и открыло месторождение «Туна-1».

Переключение внимания на Черное море происходит на фоне значительно ослабления напряжения в восточной части Средиземного моря. Евросоюз сейчас энергично пытается ослабить напряженность в этом регионе, к которой привели турецкие геолого-разведывательные работы.

Отношения между членами ЕС Грецией и Кипром, с одной стороны, и Турцией, с другой, резко ухудшились в этом году после того, как Турция возобновила геолого-разведывательные работы в водах, которые Афины и Никосия считают своими.

Как сообщает Refinitiv Eikon, турецкое судно покинуло воды у побережья Кипра и вернулось в Турцию. Брюссель приветствовал это решение, которое позволило ослабить напряженность в регионе, стоявшем практически на грани войны.

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