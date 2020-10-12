Главы МИД ЕС намерены выработать общую позицию по инциденту с Навальным

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече, которая пройдет 12 октября в Люксембурге, намерены согласовать общую позицию ЕС и потребовать проведения расследование инцидента с Алексеем Навальным, говорится в заявлении главы МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Он подчеркнул, что нарушение закона «в деле Навального в результате применения отравляющего вещества "Новичок" на территории России» очевидно.

«Мы намерены согласовать общую позицию стран ЕС, чтобы добиться полного расследования этого дела», - отметил дипломат. Он отметил, что на заседании будет обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе, где уже в выходные было нарушено «согласованное перемирие».

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа текущего года при перелете из Томска в Москву. Пилоты приняли решение экстренно посадить лайнер в Омске, где политик был доставлен в реанимацию местной больницы. Врачи поставили ему диагноз нарушение обмена веществ. Позже он был переведен в берлинскую клинику Шарите, после чего германское правительство выступило с заявлением о присутствии в пробах Навального следов отравляющего вещества из группы «Новичок». Вслед за этим Берлин потребовал от Москвы объяснений. 9 октября глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что Германия и ОЗХО не передали России никаких официальных доказательств по делу. Дипломат напомнил, что Россия направляла четыре запроса по делу и ни на один из них не получила ответ.



