Курс доллара: ситуация для рубля может сильно измениться

Для рубля прошедшая неделя сложилась как нельзя лучше. К закрытию торгов в пятницу на Мосбирже курс доллара составил 76,69 руб. Курс евро – 90,74 руб. Таким образом, за 7 дней российская валюта отыграла у американской 1,69 руб., а у европейской – 1,01 руб.

По мнению экспертов, рост котировок рубля на прошлой неделе был связан как с мерами поддержки курса со стороны ЦБ, так и с ростом мировых цен на «чёрное золото». Также фактором поддержки для нацвалюты стало снижение напряжённости вокруг введения против нашей страны новых антироссийских санкций, связанных с «отравлением» оппозиционного политика Алексея Навального. Предположительно, они не будут такими жёсткими, как это ожидалось ранее.

Как полагает Александр Купцикевич из FxPro, на этой неделе у рубля есть все шансы ещё немного прибавить. В чём ему, как убеждён эксперт, поможет нефть, которая продолжит рост на фоне военного конфликта в Карабахе и непрекращающихся ураганов, бушующих в Мексиканском заливе.

«Также стоит отметить, что в сентябре – начале октября рубль был сильно перепродан. Всё это позволяет нам смотреть на начавшуюся неделю с оптимизмом. Если в ближайшие дни не пройдёт ничего экстраординарного, то пара доллар-рубль ближе к пятнице будет торговаться в переделах 75,00-75,50, а евро-рубль – возле отметок 89,25-89,80, протестировав, таким образом, очень важные для себя психологические уровни», – предположил Купцикевич.

Ожидает дальнейшего укрепления национальной валюты и Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций». При том он подчеркнул, что несмотря на сохраняющиеся опасения второй волны COVID-19, большинство стран мира не закрывают свои экономики. Также пока радуют цены на нефть. Кроме того, солидную поддержку рублю оказал ЦБ – в октябре объём продаж валюты регулятором в рамках бюджетного правила и сделки по Сбербанку вырос до 8,7 млрд руб.

«Поэтому мы ждём уже на ближайших сессиях курс рубля к доллару на уровне 75,00-77,00», – заявил он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что на этой неделе поддержку рисковым активам, к которым относится и рубль, окажут позитивные ожидания глобальными игроками принятия нового пакета стимулирующих мер в США.

«Если появятся положительные новости о договорённостях между администрацией президента США Дональда Трампа и демократами, то покупки на рынках могут активизироваться, что нивелирует коронавирусные страхи инвесторов. В итоге основным фактором, который будет формировать курсовую динамику, станут цены на нефть, что возможно отправит рубль выше отметки 77,50 руб., но какого-то серьёзно обвала мы не ждём», – прогнозирует Зварич.

Артём Деев из AMarkets ещё более скептически относится к перспективам рубля. По его мнению, рубль сможет продолжить укрепляться лишь при дорогой нефти. Если же «чёрное золото» вновь станет падать в цене, чего исключить никто не может, то в обеих парах наша валюта окажется в аутсайдерах, и к концу года, а может и значительно раньше уйдёт в коридор 80,00-85,00 за доллар и в диапазон 95,00-97,00 за евро.

Против рубля, как напомнил Деев, продолжает выступать целый ряд факторов. Это, прежде всего, стремительно растущее число заболевших коронавирусом в мире.

«Чем больше заболевших, тем выше угроза новых локдаунов в мире, что в свою очередь неизбежно снизит спрос на энергоносители. А как мы все знаем, цены на «чёрное золото» – основной драйвер курса рубля. Ещё одна серьёзная угроза для нашей валюты – возможные антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным со стороны США, Великобритании и стран Евросоюза. Кроме того, Вашингтон будет давить нас санкциями и при победе на выборах Джо Байдена. Так что для рубля трудные времена фактически только начинаются», – сказал эксперт.

Алексей Марков из United Traders тоже сомневается, что рубль сможет удержаться на завоёванных событиях. При этом он отмечает, что сложно в ближайшие дни будет не только российской валюте, но и другим валютам ЕМ.

«Снижающиеся ставки и инфляция уже заметно ударили по всем сферам экономики. Поэтому для глобальных игроков доллар – самый защитный на сегодняшний день актив. Соответственно туда из риска и будут уходить инвесторы, что, конечно же, скажется и на курсе рубля», – резюмировал он.