Минфин предлагает продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 года

Российский Минфин выступает с предложением продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года, передает ТАСС. Предположительно объем выдачи должен вырасти до 2,8 трлн рублей с 900 млрд рублей. Программу предлагается продлить с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021 года.

В пояснительной записке к проекту постановления, говорится, что документ «подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5 % годовых на период до 31 декабря 2021 года».

Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля. Первоначальный вариант документа позволял получить льготный кредит по льготной ставке в 6,5% до 1 ноября, ставка сохранится на весь период кредита - до 30 лет. О возможном продлении программы и после 1 ноября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Окончательное решение по этому вопросу будет принято ближе к ноябрю.

Правительство таким образом поддерживает спрос на новостройки и стабилизировать финансовое состояние девелоперских компаний. Поручение подготовить программу дал президент России Владимир Путин весной этого года.