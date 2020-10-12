Минтруд сообщил, что в России 20 млн человек можно отнести к категории бедных

Почти 20 млн человек, или 13,5% населения, РФ можно отнести к категории бедных, заявил в ходе заседания фракции «Единая Россия» министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На сегодня у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», - сказал он.

Чиновник уточнил, что пик безработицы пришелся в России на сентябрь согласно данным центров занятости страны.

«У нас была четкая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода, начиная с марта месяца», - сообщил Котяков. Число безработных в августе составляло 3,6 млн человек, в сентябре - 3,7 млн, по данным на 9 октября в центрах занятости числится 3,6 млн человек.

Чиновник заявил, что ожидается постепенное снижение количества зарегистрированных безработных.