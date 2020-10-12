МКБ вошел в пятерку лучших организаторов размещений за три квартала 2020 года

Московский кредитный банк (МКБ) вошел ТОП-5 лидеров рынка среди организаторов выпусков облигаций по итогам 9 месяцев 2020 года по версии рэнкинга Cbonds.

Всего за этот период банк организовал 50 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью свыше 650 млрд рублей.

МКБ занял четвертое место среди организаторов всех выпусков и первое место среди организаторов реального сектора. Помимо этого, МКБ занял лидирующие позиции еще в нескольких рэнкингах: организаторы без учета собственных выпусков (3 место); организаторов выпусков структурных продуктов (3 место); организаторы без секьюритизации и структурных продуктов (4 место); организаторы рыночных выпусков, без учета собственных выпусков (5 место); организаторы рыночных выпусков (5 место).