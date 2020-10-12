COVID-19 живет на купюрах 28 дней

Опасные банкноты

Как заявили по результатам исследований специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, коронавирус не погибает на банкнотах (как бумажных, так и сделанных из полимерных материалов) при температуре 20 градусов Цельсия. Как передает ТАСС со ссылкой на заявление ученых, вирус может оставаться жизнеспособным на бумажных деньгах до 28 дней.

Столько же он сохраняется гладких поверхностях: стекле, виниле, нержавеющей стали. Пористые материалы не столь долго остаются носителями коронавируса.

В то же время, предупреждают российские эксперты, смысла в дезинфекции купюр нет. Такое мнение, например, порталу «Подмосковье сегодня» высказал председатель правления некоммерческого партнерства «Союз бонистов — Центр изучения памятников истории бумажно-денежного обращения», кандидат исторических наук Александр Баранов.

По его словам, идея кварцевать деньги не очень удачная. Хотя вреда купюрам такой метод дезинфекции не нанесет, в процессе его домашнего применения можно навредить своему зрению. При этом купюры, пройдя через пару рук и карманов, упав на пол, полежав с другими купюрами и монетами в кассовом аппарате, снова приобретут полный набор вирусов и бактерий.

Чтобы обезопасить себя от риска «поймать» коронавирус через наличные, лучше временно отказаться от бумажных денег и использовать банковскую карточку. Так советуют врачи, напоминает эксперт. Довольно любопытная история приключилась, например, с жительницей одного из регионов России, рассказывает он. Она решила продезинфицировать 65 тыс. руб. и поместила купюры в микроволновку. Однако вместо вирусов поджарились сбережения: на некоторых купюрах появились темные пятна, а какие-то и вовсе прожгло насквозь.

Полного отказа от наличных не будет

Выводы ученых о жизнестойкости вируса COVID-19 на поверхностях купюр не приведут к тотальному отказу от наличных, уверен председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Еще в марте этого года, в начале «первой волны» пандемии ЦБ официально рекомендовал проводить дезинфекцию в банкоматах, ограничить работу банкоматов, работающих в режиме рециркуляции (они выдают банкноты без обработки в банке) и выдерживать банкноты в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса — несколько дней. Хотя то, что коронавирус живет столь длительный срок на многих поверхностях, вовсе не означает его вирулентность — способность вызывать заболевание.

Изменились и практики многих компаний, которые стали активнее внедрять возможности бесконтактных платежей, задумались об этом и сами потребители, отмечает эксперт. Это стало неким обязательным элементом деловой практики, без которого компании могут попросту потерять многих клиентов в столь непростое время.

Розничных точек, в которых оплата возможна только наличными, становится с каждым днем меньше. Аналитики Boston Consulting Group оценили отказ от наличных в потребительских транзакциях в России в 48%. В этом отношении более высокие темпы продемонстрировали только граждане Великобритании, Канады, Австралии.

По данным ЦБ, за второй квартал 2020 года доля безналичных платежей выросла почти до 70%. Таких цифр в Банке России, согласно майским оценкам зампреда Ольги Скоробогатовой, ждали только к концу года. Пандемия COVID-19 придала толчок центробанкам многих стран ускорить разработку национальных цифровых валют (СBDC), которые в будущем могут прийти на замену наличным.

Согласно данным Банка международных расчетов, по состоянию на начало 2019 года исследованиями в области CBDC уже занимались семь из десяти центробанков. Пандемия коронавируса ускорила распространение онлайн-, мобильных и бесконтактных опций совершения платежей, создав необходимые предпосылки в инфраструктуре и общественном сознании, указывает Михаил Дорофеев.

Дальше всех в этом продвинулся Китай. К текущему моменту платежная система на основе цифрового юаня обработала 3,13 млн транзакций на сумму в 1,1 млрд юаней (~162 млн долларов). За это время было открыто более 113 300 персональных и около 8800 корпоративных цифровых кошельков. Власти Китая планируют внедрить «цифровой юань» к моменту проведения зимней Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года. Российский центробанк не видит оснований для разработки национальной цифровой валюты, но также исследует ее разработку. В ЦБ считают, что текущие возможности, к примеру запуск системы быстрых платежей, отвечают потребностям граждан, а у CBDC остаются технологические и правовые риски.

Разумное поведение

Когда ЦБ в марте настоятельно рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в тех устройствах, где есть одновременно и функция выдачи, и функция приёма денег, большинство банков этим рекомендациям последовало, говорит шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Да и каждый взрослый разумный человек в состоянии сам ограничить себя в пользовании только банкоматами с функцией приёма, когда он вносит наличные на счёт, и только с функцией выдачи денег, когда он снимает наличные, указывает он.

Купюры же, поступившие в банкомат непосредственно из банка, вполне можно считать безопасными, полагает эксперт. Во всяком случае — в крупных и известных банках, где работники строго следуют рекомендациям и тщательно дезинфицируют и сами купюры, и устройства для выдачи наличных. При работе же с банкоматом можно пользоваться перчаткой, или контактировать с монитором через салфетку, которую потом нужно выбросить.

В целом, отмечает Пётр Пушкарёв, даже такая осторожная в своих предписаниях организация, как ВОЗ, не давала каких-либо строгих установок перейти на чисто безналичные платежи из-за угрозы заразиться вирусом, а отмечала, что достаточно соблюдать в отношении денег обычные и нормальные правила гигиены, то есть тщательно мыть руки с мылом или лучше со спиртосодержащими дезинфицирующими средствами после любых контактов с деньгами. Но, собственно, о необходимости аккуратности в отношении наличных было известно давно, ещё с докоронавирусной «эпохи».

Конкретно по вопросу, сколько времени живёт на деньгах, сохраняя своё активное состояние, новый коронавирус, среди учёных, кстати, по-прежнему достаточно расхождений, констатирует аналитик. Публиковались, допустим, летом исследования немецких учёных, в которых вроде бы было выявлено, что следы вируса могут оставаться на таких поверхностях долго. Но что, якобы, уже через несколько часов, находясь вне живых организмов, вирус теряет свои активные и опасные для людей свойства, хотя его остатки на поверхностях продолжают выявляться химическими тестами.

Вряд ли большинство людей в нашей стране готово полностью отказаться от наличных, считает Пётр Пушкарев. Определённый запас наличных дома нужен для расчёта с соседом, с друзьями, в качестве оплаты слесарю за починку крана или мастеру за мелкий ремонт по договоренности. Такие вещи никакими директивами властей не ограничишь, они если не вечны, то сохранятся ещё очень и очень долгое время.

Оказывая частные услуги, работники хотят от вас оплаты именно наличными, и часто они делают это просто из-за излишнего контроля финансовых властей и банков за безналичными переводами, который в последние годы как раз усилился. Периодически, даже переводя сравнительно небольшие суммы за оплату работы частного репетитора или взятые в долг, граждане сталкивались с вопросами от банка о целях перевода или даже с блокировкой карт, напоминает Пётр Пушкарёв. И особенно тода, когда реальные доходы, у большинства или в среднем, находятся на очень низком уровне, то легко можно понять нежелание попадать в такие ситуации или быть взятыми «на карандаш» налоговыми службами, если у человека есть какие-то разовые, нерегулярные подработки. Кто-то продаёт в частном порядке личные вещи, и опять же не хочет к себе лишних вопросов, за что ему пришли деньги.

Одно дело, когда государство борется с отмыванием доходов и справедливо ограничивает потенциально криминальные перечисления на действительно большие суммы. Но если ставить задачу поднять популярность безналичных переводов и снизить использование наличных купюр, то самый прямой путь к этому — конечно, не запреты и ограничение на приём наличных в торговых точках, а устранение излишнего и мелочного надзора за частными безналичными переводами на сравнительно небольшие денежные суммы, чтобы люди не опасались последствий и охотно это делали. Вот это, уверен Пётр Пушкарёв, точно пошло бы на пользу как эффективности банковской системы, так и безопасности людей в период эпидемии.