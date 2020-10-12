Названа популярная приправа, подавляющая активность коронавируса

Одна из самых популярных приправ чёрный перец может помочь в борьбе с коронавирусом. Согласно исследованию учёных Индийского технологического института, вещество пиперин, содержащиеся в этой приправе, способно блокировать действие частей COVID-19, которые отвечают за размножение и проникновение в организм человека, пишет газета «Известия».

Исследователи, изучив взаимодействие 30 специй с вирусом, методом компьютерного моделирования выяснили, что все они в той или иной степени могут противостоять инфекции. Однако, установлено, что именно пиперин ведёт себя активней всех. Это вещество содержится в чёрном перце и отвечает за его острый вкус и аромат.

Между тем российские учёные предположили, что описанный механизм может работать не только в компьютерной модели, но и в реальной жизни. Чтобы подтвердить это, необходимы специальные исследования. Но уже сейчас известно, что чёрный перец повышает иммунитет и является сильным противопростудным и противовирусным средством.

Однако не всем эта приправа полезна. В частности, чёрный перец противопоказан аллергикам, людям, страдающим недугами желудочно-кишечного тракта, а также болезнями сердечно-сосудистой системы. Таким гражданам рекомендуется употреблять только БАДы с чёрным перцем, а не саму приправу.

Ранее сообщалось, что доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, отчего зависит срок активности COVID-19 на смартфонах и денежных купюрах.

«Зависит, во-первых, от дозы вируса, который наносится. Чем больше дозу вы нанесли, тем дольше вы будете обнаруживать вирус», - пояснил он.

Кроме того, срок выживания коронавируса зависит напрямую от нахождения поверхности на свету или в темноте, в последнем случае COVID-19 живёт дольше.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 13 592 новых больных коронавирусом. Накануне был отмечен рекордный рост за всю пандемию - 13 634 случая.

Всего к утру 12 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 312 310. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 024 235 (+3 793), активных случаев – 265 353 (+9 674). Жертвами коронавируса в РФ стали 22 722 человек (+125).

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 395 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+538), Подмосковье (+440), Ростовская область (+274) и Нижегородская область (+271).

Напомним, заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.