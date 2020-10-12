Нобелевскую премию по экономике вручили за новый формат аукционов

Нобелевскую неделю завершает премия по экономике памяти Нобеля, лауреатами премии Госбанка Швеции которой стали Пол Милгром и Роберт Уилсон за изобретение новых форматов аукционов, говорится на сайте премии.

«Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучили, как работают аукционы и использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг», - говорится в представлении лауреатов. Форматы распространяются сложнопродаваемые традиционным способом товары и услуги, такие как радиочастоты.

Лауреатами прошлого года стали экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

Ранее стало известно о присуждении премии мира Всемирной продовольственной программе за борьбу с угрозой голода. Победителя назвал 9 октября глава комитета Берит Райсс-Андерсен.

Премия мира Нобелевского комитета присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, химии, физиологии и медицине и литературе. Последними будут объявлены победители в номинации «экономика». Это произойдет 12 октября.