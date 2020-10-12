Выигравшие и проигравшие в пандемию

По мнению Ремиджио Брунелли, директора китайского отделения итальянской группы по пошиву спортивной одежды Tecnica, главное отличие между ситуацией в Азии и Европе в связи с Covid-19 заключается в том, что в Старом Свете царит неуверенность, которая, по его мнению, продлится еще 6-12 месяцев, а на Востоке доминирует уверенность.

В Европе в третьем квартале было, как тогда казалось, прочное и уверенное восстановление, однако по мере нарастания числа новых заражений на континенте с началом осени темпы этого восстановления начали примерно в той же пропорции замедляться и сейчас выглядят совсем неубедительно и слабо.

Что делать, неясно. С одной стороны, надежный и испытанный способ – карантин и жесткие ограничения, уже давшие результат, оказавшийся непрочным по причине общей расхлябанности и благодушия, а не из-за того, что карантин неэффективен. С другой стороны, карантин «калечит» и «увечит» не только коронавирус, но и экономику.

«Ни одно правительство не хочет возвращаться к тому, что было в марте, потому что все прекрасно помнят, к каким последствиям для экономики это привело»,- объясняет экономист европейского отдела Capital Economics Мелани Дебоно.

На Востоке ситуация иная. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Новую Зеландию, Вьетнам, Тайвань, Южную Корею и Китай, коронавирусу весной очень сильно досталось и он был сведен почти на нет, а против того, что сейчас чаще всего называют «вторая волна», власти предусмотрели очень жесткий контроль. В то время, как европейцы наслаждались летним отдыхом, гуляли на вечеринках и ездили на зарубежные курорты, азиатские страны очень жестко контролировали выезды своих граждан за границу.

Тайвань рано закрыл границы и очень четко отслеживал все контакты заразившихся, а также ввел карантин и меры социального дистанцирования. Сеул запретил зарубежные поездки не сразу, но массовое тестирование и отслеживание контактов заболевших позволили количеству новых заражений не подняться выше 100 в день.

Китай свел к нолю первоначальную вспышку пандемии в Ухане и агрессивно борется сейчас с каждым новым случаем заражения.

Летняя вспышка в Пекине привела к карантинам на местах, жесткому контролю за всеми покидающими город и массовому тестированию. Меры дали эффект, вспышки удалось подавить в зародыше. Сейчас в самой многонаселенной стране планеты число новых заражений в сутки крайне низкое и не превышает одного-двух десятков в день!

Экономический результат этих, конечно же, жестких мер налицо и заключается, кроме низкого числа заражений, еще и в том, что люди могут жить без страха перед вирусом. Это приводит к быстрому восстановлению внутреннего потребления, которое, в свою очередь, служит хорошим подспорьем для уверенного восстановления экономики. Кстати, производственные хабы в Азии тоже извлекли выгоду из переноса спроса из сферы оказания услуг на потребительские товары.

В Европе, а также в «примкнувшим» к ней Японии и США, картина противоположная. Там большая часть населения панически боится коронавируса, в результате чего страдает внутреннее потребление и экономика остается без серьезного помощника.

Для закрепления успеха Азии необходима эффективная вакцина против Covid-19. Если ее не будет, сохранится уязвимость населения континента перед болезнью, и начальные успехи могут превратиться в вечные ограничения на границах.

Второй момент, считает Financial Times, состоит в том, что не очень понятно, откуда придет запрос на поддержку глобального восстановления в 2021 году и далее. Внутренние экономики в Азии продолжают работать, но тем не менее они страдают от закрытия местного туризма и зависят от глобального спроса на товары.

С учетом же того, что новая программа помощи в США под вопросом, азиатские производители могут начать испытывать проблемы от более традиционной рецессии.