Предприниматели в РФ массово продают сельхозбизнес

По данным исследования сайта по поиску объявлений «Авито», количество объявлений о продаже сельхозбизнеса в России возросло по сравнению с третьим кварталом текущего года на 53%

Всплеск продаж бизнеса в сельском хозяйстве наблюдается практически во всех регионах России, лидером по предложения в сельском хозяйстве стала Ульяновская область, где объявлений подобного рода стало больше в пять раз по сравнению с третьим кварталом. В 4,7 раза больше предложений в Красноярске, в 4,6 раза - в Нижнем Новгороде. Падение на 6% наблюдается в Саратове. В Уфе незначительный рост - на 11%.

На 6% большей стало предложений о продаже предприятий в области общественного питания, чаще на 6% стали продавать готовый бизнес в сфере развлечений. На 7% и 6% больше соответственно появилось объявлений о продаже магазинов и предприятий из сферы услуг.

Интернет-магазины стали продавать меньше на 4% по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Меньше всего продают онлайн-магазины в Омске и Перми - в каждом из этих городов количество объявлений о продаже упало на 29%. Больше стали продавать интернет-магазинов в Ульяновске (+20%) Тольятти (17%), Воронеже и Иркутске (+14%).