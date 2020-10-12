Прогноз погоды: метеорологи рассказали о климатическом чуде в России

Климатическое чудо, выраженное фантастически тёплой для второго календарного месяца осени погодой, закончится почти на всей территории России уже в конце нынешней рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как подчеркнул метеоролог, то, что сейчас происходит с погодой, в частности, на европейской части страны – это действительно чудо. По его данным, во вторник-среду температурный фон здесь будет соответствовать концу августа, но никак не середине октября.

Погода в Москве и Подмосковье. Прогноз погоды до конца недели

Ожидается, что в Москве и Подмосковье воздух прогреется до плюс 16-18, а в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях и вовсе – до плюс 22-23, почти без осадков. Такую климатическую обстановку синоптики назвали поздним бабьим летом или настоящей «золотой осенью».

Однако, как отметил Вильфанд, уже совсем скоро «золотая осень» завершится и в центр страны придёт классическая календарная осень. Так, в пятницу, 16 октября европейскую Россию накроют холодные воздушные массы преимущественно северо-западного направления. Это значительно понизит температуру воздуха. Например, в столичном регионе даже в светлое время суток воздух остынет до плюс 7-8, а в выходные выпадет первый снег.

Климатическое чудо в Санкт-Петербурге. Прогноз погоды на 7 дней

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области первая декада октября также стала одной из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений за погодой. Синоптики пояснили, что такое климатическое чудо связано с преобладанием южных атмосферных процессов, благодаря чему средняя температура в период с 1 по 9 октября превысила норму сразу на 6 градусов.

Причём 2 октября под угрозой обновления находился абсолютный максимум месяца (плюс 21), установленный еще в 1889 году. При этом один рекорд октября в Северной столице всё-таки пал: 6 числа столбики термометров поднимались до отметки плюс 16,9, что на 0,1 больше чем было зафиксировано в 1968 году.

Но и здесь климатическое лето подходит к концу. Если в первой половине наступившей недели в СПб и Ленинградской области ещё будет относительно тепло (плюс 8-12 и плюс 6-7 – ночью), то начиная с четверга, 15 октября арктическое вторжение охладит воздух в светлое время суток до плюс 4-5 и до нуля градусов после полуночи. Также ожидается усиление ветра и осадки в виде снега.

Температурные рекорды на Камчатке. Прогноз погоды на неделю

Но не только в центре и на северо-западе страны сейчас наблюдается климатическое чудо. Пока даже в регионах, где в это время года уже случаются довольно приличные морозы, в настоящее время аномально тепло. Так, на юге Камчатки превзойдён температурный максимум почти полувековой давности.

Согласно информации местного Гидрометеоцентра, в Петропавловске-Камчатском в первой декаде октября был установлен новый рекорд абсолютного значения максимальной температуры воздуха, которая теперь составляет плюс 18,4. Любопытно, что прежний максиму (+17,7) держался здесь с 1963 года.