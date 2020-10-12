Рахмон набрал почти 91% голосов на выборах президента Таджикистана

На выборах президента Таджикистана победил действующий глава страны Эмомали Рахмон, который получил 90,92% голосов избирателей, сообщил на брифинге председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей», - сообщил глава ЦИК Таджикистана. Он уточнил, что обработано 100% бюллетеней, жалоб в ходе выборов президента республики не поступало.

На пост президента Таджикистана боролись пять кандидатов. Остальные четыре кандидата набрали в общей сложности менее 8% голосов избирателей. 3,03% получил Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии набрал 1,49%, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ - 2,19%. Меньше всего голосов набрал представитель Коммунистической партии Миродж Абдуллоев - 1,17%.

Президентские выборы в Таджикистане состоялись 11 октября, их победитель Рахмон возглавляет страну, начиная с 1992 года, для него это пятые выборы на пост главы государства.