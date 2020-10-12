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«РУСАЛ» до 2024 года сделает производство алюминия в Красноярске более экологичным

Москва, 12.10.2020

Один из крупнейших в мире производителей алюминия компания «РУСАЛ» планирует в 2024 году полностью перевести электролизное производство Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) на новый вид сырья – экологичный пек. Это позволит снизить выбросы бензапирена не меньше, чем на 60%.

Комплексная экологическая программа на КраЗе стартовала в 2004 году, в рамках масштабной программы модернизации производства, начатой Олегом Дерипаской. В ходе первого этапа на предприятии строились и вводились в эксплуатацию новые газоочистные комплексы, устанавливалась автоматизированная система управления технологическим процессом, внедрялась технология «сухого» анода. Вторым этапом на заводе начали внедрять наилучшие доступные технологии. В частности – переводить электролизеры КрАЗа на «Экологический Содерберг». Результатом 16-летней работы стало снижение выбросов предприятия на 38 %, фторидов – на 76%. В сравнении с 1980 годом выбросы предприятия за последние годы снижены в 4,5 раза.

«Перевод Красноярского алюминиевого завода на новый экологичный вид сырья, разработанный инженерным центром РУСАЛа – это не простой процесс, очень зависящий от поставщиков, которые должны модернизировать собственное производство.  Мы также продолжаем инвестировать в новые исследования и работаем с поставщиками, которые могли бы производить для нас как это, так и другие виды экологичного сырья в нужном объеме, потому что вопросы экологии сегодня в абсолютном приоритете», - отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн. В отличие от традиционного сырья, экопек содержит меньше смолистых веществ и его применение в алюминиевом производстве позволяет добиться существенного улучшения экологических показателей. 

«Мы видим, что компания на протяжении более чем 15 лет инициирует и внедряет наилучшие экологические решения на КрАЗе, взаимодействуя с органами власти и общественностью. Перевод производства на экологичный пек – это достаточно сложный технологический процесс. Экологический эффект данного мероприятия подтверждается лабораторными исследованиями, которые проводит Инженерно-технологический центр РУСАЛа.», – отметил первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев.

Комплексная экологическая программа на КраЗе стартовала в 2004 году. В рамках первого этапа на предприятии строились и вводились в эксплуатацию новые газоочистные комплексы, устанавливалась автоматизированная система управления технологическим процессом, внедрялась технология «сухого» анода. Вторым этапом на заводе начали внедрять наилучшие доступные технологии. В частности – переводить электролизеры КрАЗа на «Экологический Содерберг». Результатом 16-летней работы стало снижение выбросов предприятия на 38 %, фторидов – на 76%. В сравнении с 1980 годом выбросы предприятия за последние годы снижены в 4,5 раза.

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